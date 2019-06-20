Москвичи выбирают для отдыха черноморское и адриатическое побережья

Второе место, по данным анализа купленных москвичами билетов с датой вылета от 1 июня до 30 сентября, с прошлого года удерживает рейс Москва — Сочи. В столицу зимней Олимпиады-2014 решили отправиться 6,6 процента путешественников. Замыкает тройку лидеров Москва — Анапа: по этому маршруту полетят 3,3 процента туристов.

Из некурортных направлений в десятку лидеров попали такие города, как Калининград и Минеральные Воды.

— Продолжается тенденция жесткой экономии на месте отдыха, — говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. — Туристы и раньше предпочитали заплатить один раз в турагентстве, чтобы потом не тратиться. Но даже при том раскладе, по данным Всемирной туристской организации ООН, россияне традиционно входили в пятерку наиболее щедрых во время зарубежных поездок. Сейчас тенденция к экономии более явная.

Что касается зарубежных направлений, тройку самых популярных составляют рейсы Москва — Кишинев (3,8 процента), Москва — Тиват (3,8 процента) и Москва — Тбилиси (3,2 процента). Кроме того, в десятку, прибавив сразу шесть позиций в рейтинге по сравнению с прошлым годом, попала Барселона. Это направление выбирают 1,4 процента всех туристов. Показательно, что и цены на перелет в культурную столицу Испании упали на 12 процентов.

— Туристы в основном выбирают трехзвездочные отели, — отмечает Ломидзе. — Средняя продолжительность летнего отдыха составляет 10–12 дней. При бронировании туров клиенты обращают внимание на то, чтобы питание было по максимуму включено в общую стоимость турпакета.

Кстати, по данным крупного российского туристического портала, 20 процентов россиян этим летом в отпуск не собираются вообще. Любопытно, что ради роскошного отдыха 38 процентов на протяжении года отказываются от фитнеса, 14 — от платного контента и покупок в интернете, а еще 10 — от ужинов в ресторанах.

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