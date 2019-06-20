Владимир Путин рассказал, сколько времени провел в воздушных перелетах
Президент России Владимир Путин во время прямой линии рассказал, что с 2012 года провел в воздушных перелетах несколько месяцев.
— С 2012 года по сегодняшний день, если посчитать, сколько я в воздухе находился, в общей сложности несколько месяцев, — сказал глава государства.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах и выплат пособия по уходу за ребенком, а также другие актуальные для россиян проблемы. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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