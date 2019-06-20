Путин оценил вероятность назначения Павла Грудинина премьер-министром
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прочитал SMS, где депутата Павла Грудинина сравнили с экс-министром иностранных дел Евгением Примаковым. В сообщении фигурировал вопрос о возможности назначения парламентария на пост главы правительства.
По словам лидера РФ, Грудинин не станет премьер-министром, пока имеет офшорные счета за рубежом.
Напомним, что 17-й эфир «Прямой линии с Владимиром Путиным» начался в четверг, 20 июня, в 12:00 по московскому времени. В ходе прямой линии глава государства уже обратил внимание на проблемы в сфере здравоохранения, затронул вопрос коррупции во внутренних органах, а также проблему выплаты пособия по уходу за ребенком. Граждане направили российскому лидеру порядка 1,8 миллиона вопросов.
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