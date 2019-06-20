Обвиняемый в хищении бизнесмен призвал православных молиться за его освобождение
Бизнесмен Василий Бойко-Великий, задержанный по обвинению в хищении денег банковских клиентов, обратился через жену ко всем православным с призывом молиться о его освобождении.
Данную информацию сообщил замруководителя защиты бизнеса и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. Он уточнил, что в настоящее время Бойко-Великий находится в изоляторе временного содержания на территории Юго-Западного административного округа столицы. В камере у него есть иконы и Библия, а соседом бизнесмена является подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
— Вчера он попросил позвонить супруге, ему было предоставлено право на звонок. Предприниматель попросил жену, чтобы она сообщала священникам и другим православным, чтобы те молились за его освобождение, — передает РИА Новости слова Ивана Мельникова.
Отмечается, что Бойко-Великий считает свое задержание незаконным.
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