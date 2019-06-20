Исследователь объяснил, угрожает ли Нибиру Солнцу

В Интернете появился очередной снимок с борта самолета с загадочным красным огоньком на фоне Солнца. Уфологи забили тревогу: возвращается планета Нибиру, и 2 июля, в день солнечного затмения, космический флот планеты «расстреляет» светило, которое озаряет нашу жизнь. А поскольку это звезда немаленькая, к ее уничтожению внеземные силы решили, видимо, приступить заблаговременно.

— Людям надо перестать фантазировать и начать смотреть на мир реально, — заявил в разговоре с «Вечерней Москвой» уфолог Николай Субботин, автор книг и передач о порталах в другие измерения, излюбленных пришельцами местах на Земле и других аномальных явлениях.

По его мнению, подобные снимки обычно получаются из-за простых солнечных бликов, попадающих в объектив.

Главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени П.Н. Лебедева РАН Сергей Богачев также уверен, что Солнце в безопасности.

— Согласно одной из теорий, которыми пытаются объяснить катаклизмы вроде вымирания динозавров, Солнце — двойная звезда. И у нее есть звезда-спутник (та самая Нибиру — прим. «ВМ»), которая летает по очень вытянутой орбите и удалена от нас. Но раз в какой-то период она приближается к Солнцу и своим полем тяготения беспокоит Солнечную систему, влияет на движение планет. Доказательств этой теории не существует. Но даже если это и так, то происходит это, согласно концепции теории, раз в сотни миллионов лет.

Кроме того, если бы Нибиру действительно приближалась, мы узнали бы об этом не от уфологов, считает ученый.

— В космосе находится огромное количество аппаратов, которые способны, условно говоря, обнаружить появление пластиковой ручки. И они не видят, что к нам приближается целая планета, которая уничтожит Солнце? Это смешно и нелепо.

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