Зеленский рассказал, когда Украина перестанет быть бедной страной
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 июня, дал обещание, что страна из бедной станет государством со средним уровнем дохода в течение пяти лет.
Сделать это, по его мнению, «не так и сложно», поскольку «рецепты понятны, истории успеха очень известны».
— Все это для нас — обязательная программа, и мы сделаем это на протяжении следующих пяти лет, — заявил Зеленский.
При этом украинский лидер указал на сложности, с которыми можно столкнуться на пути к созданию по-настоящему богатого государства.
Кроме того, президент Украины назвал три вещи, к которым будет сводиться роль государства в экономике. Это невмешательство в дела бизнеса, содействие условий для его легкого ведения, а также упор на образование, науку и технологии, передает РИА Новости.
Ранее Владимир Зеленский высказался в поддержку идеи проведения на территории страны масштабной приватизации.
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