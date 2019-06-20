«Она готова зарабатывать на мышку»: почему не стоит фотографироваться с совами

В центре столицы все чаще стали появляться люди, предлагающие прохожим запечатлеть себя на снимках с совами. За один день корреспонденту «Вечерней Москвы» встретились сразу несколько таких «предпринимателей». Мы решили выяснить, является ли законным подобный вид заработка и страдают ли от него пернатые.

Желающие подцепить сговорчивых клиентов расположились в начале Крымского моста ближе к станции метро «Парк культуры». Двух ночных птиц, а именно, как мы определили позже, серых неясытей, мужчины привязали за лапы к перилам моста, на самом солнцепеке. И это в разгар дня. Вокруг — шумная толпа и гудящие машины. Люди проходили мимо, поглядывая на сов с жалостью. Тех, кто намеревался сфотографироваться, корреспондент не застала.

Зато на Никольской с неясытью и ушастой совой снималась целая компания из четырех девушек. Процесс контролировали, опять же, двое мужчин, держащие живой «антураж» на тонких поводках. Сделав несколько изображений, подружки расплатились и отправились восвояси.

— За каждый кадр они с нас по 300 рублей хотели взять, — рассказали девушки уже через минуту «Вечерней Москве». — Снимков у нас очень много, так что заплатить решили поменьше.

— А сов не жалко? — поинтересовалась корреспондент.

— Жалко, жалко! — завздыхали собеседницы. — Но, нам кажется, они не сильно мучаются... Может быть.

Необычные «декорации» долго не «простаивали» — сразу продолжили переходить из рук в руки. К одному из мужчин подошла мама с сыном. На запястье ребенку тут же ловко посадили птицу. Та растерянно замахала крыльями.

Пересадить сову «бизнесмен» пытался и на корреспондента «Вечерней Москвы.

— Давайте ручку! — повторил он несколько раз. — Кадр — 300 рублей. Это домашняя птичка, ручная.

— А она сейчас не должна спать?

— Она как раз только проснулась, — быстро сориентировался мужчина, — и готова зарабатывать себе на мышку.

Если видите человека, сдающего сову в «аренду», взяться за телефон действительно стоит. Но не для того, чтобы сделать фото, а для звонка в полицию Фото: https://pixabay.com

В пресс-службе столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды «ВМ» рассказали, что за июнь этого года полиция изъяла уже трех сов, работавших «за еду» на таких «предпринимателей». Их разместили в Центре передержки и реабилитации диких животных ведомства.

— Использование диких животных на улицах города для фотографирования не может в полной мере обеспечить биологические потребности данных видов, — считают специалисты. — И значительно повышает уровень стресса объектов животного мира. Но такой объем предложений по фотографированию с совами связан с большим, к сожалению, спросом у населения и сравнительно доступной ценой многих видов сов относительно иных диких животных.

Между тем предоставление таких услуг может являться нарушением сразу по нескольким статьям Административного и Уголовного кодексов: «Несанкционированное оказание потребительских услуг вне специально установленных мест», «Жестокое обращение с животными» и «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

Кроме того, серьезный вред такие фотосессии могут нанести не только птице, но и человеку.

— Это может быть опасно в связи с возможностью распространения болезней, общих с человеком. Например, птичьего гриппа, орнитоза, — предупредили в департаменте. — Поэтому подобные мероприятия должны быть согласованы с Комитетом ветеринарии столицы. В противном случае предусмотрена ответственность по статье 5.4 КоАП города Москвы «Нарушение порядка проведения мероприятий с участием животных».

Поэтому, если видите человека, сдающего сову в «аренду», взяться за телефон действительно стоит. Но не для того, чтобы сделать фото, а для звонка в полицию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Романов, орнитолог, член Русского общества сохранения и изучения птиц:

— Нахождение на солнце в жаркий день для совы опасно: она может получить солнечный удар, тепловое истощение. Это легко определить: в таком состоянии у птицы раскрыт клюв и она тяжело дышит. Если сова, с которой вам предлагают сфотографироваться, выглядит так, знайте, что она в опасном для жизни состоянии.

Что касается передачи из рук в руки, то птица может и не страдать от такой «работы», если не выловлена из дикой природы, а «с яйца» выращена и выкормлена в неволе и адаптирована к общению с человеком. Об этом, как правило, свидетельствует несъемное колечко из питомника на лапе совы. Если вы такого не видите, можно попробовать спросить хозяина о договоре купли-продажи из приюта. Если и такой бумаги на руках нет — возможно, речь идет о нарушении закона.

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