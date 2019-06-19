Почему могут запретить торговать щенками и котятами в зоомагазинах

В зоомагазинах столицы торгуют больными животными. Горожане их выкупают и лечат за свой счет. Но сам факт такого бизнеса многие стали рассматривать как жестокое обращение с братьями нашими меньшими, и все больше людей поддерживают идею убрать «живой товар» с прилавков.

ПРИБЫЛЬ ДАЖЕ НА БОЛЬНЫХ

За стеклом витрины зоомагазина в торговом центре в Кузьминках грустный щенок джек-рассел-терьера нервно грызет лапку. Он здесь уже полтора месяца, и его пока не купили. Стоимость четвероногого — 45 тысяч рублей, но у производителей можно найти дешевле, так как не нужно делиться прибылью с владельцами зоомагазина. Тем не менее это редкость, что малыш не востребован так долго. Одну из самых популярных пород после выхода фильма «Маска» в 1995 году разбирают довольно быстро.

На днях в одном из зоомагазинов Западного округа Москвы щенок той же породы, выставленный на продажу, заболел и чуть не умер от парвовирусного энтерита. Спасли его студентки-ветеринары.

— Моя подруга, тоже ветеринар, работала там торговым представителем изготовителя кормов и увидела, что животному плохо. Мы настояли на том, что его надо лечить, и нам отдали его бесплатно, — рассказала будущий ветврач Светлана Иванова.

Питомца назвали Гаджет, отвезли в больницу, где сделали экспресс-тест, подтвердивший наличие тяжелого заболевания. Капельницы, инфекционный стационар, сбор денег на дорогое лечение. Гаджет выжил, но лечение продолжается. Помимо вируса у него еще и рахит.

Мы уже писали о том, как жительница столицы приобрела рядом со станцией метро «Выхино» больного щенка французского бульдога по кличке Луна. Он оказался болен тем же парвовирусным энтеритом — серьезной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Для людей вирус не опасен, а вот животных приводит к быстрой смерти, если вовремя ничего не предпринять. Луне повезло: хозяйка успела отвезти ее в хорошую клинику, где поставили диагноз и стали лечить.

УХОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕН

Как оказалось, есть и другие аналогичные случаи. В зоосообществах регулярно появляются жалобы на зоомагазины в различных торговых центрах, в витринах которых лежат вялые щенки и котята. По их виду понятно, что за этими милыми пушистыми комочками совсем не ухаживают — не гуляют с ними, редко кормят и достают показывать покупателям.

Не так давно в зоомагазине Южного административного округа продавали щенка терьера. Его не выпускали из стеклянной клетки два месяца — это выяснилось в ходе бесед жителей района Зябликово с продавцами. Сердобольные москвичи скинулись и купили малыша.

— Он был несказанно рад и все время прыгал, оказавшись на воле, — рассказали горожане.

Этот четвероногий оказался здоровым. Но радостное приобретение может оказаться и тяжелой ношей.

— Торговля «живым товаром» в зоомагазинах предполагает множество нарушений, на которые идут владельцы магазинов и щенков, чтобы от них избавиться. Это, конечно, неправильное содержание: клетки не моют, за животными могут не убирать, в одном боксе держат больных и здоровых. Не соблюдается и режим: маленькому щенку, чтобы у него нормально росли кости и развивался мышечный скелет, нужно несколько раз в день гулять, учиться основам поведения у родителей. А их слишком рано отбирают и выставляют на витрину, потому что маленьких продать проще, — пояснила нам руководитель общественного движения «Нетовар» москвичка Алла Гарферт.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Спасенный щенок джек-рассел-терьера по кличке Гаджет Фото: Взято из Инстаграм Светланы Ивановой (https://www.instagram.com/p/ByqFW7gAU12/)

Более того, предприимчивые дельцы идут на прямые нарушения графика прививок. Владельцы так называемых ферм (потому что назвать их питомниками язык не поворачивается) ставят фиктивные отметки в ветпаспорте. По правилам первые два месяца щенок, пока у него нет всех прививок, обязан находиться на карантине.

— Малышу нужно быть в изолированном помещении, пить молоко, играть с мамой, братьями, сестрами. И ни одна собака не должна к нему приближаться. К непривитому щенку даже в обуви не пускают, потому что он уязвим, а тут его сразу отправляют в магазин, — прокомментировала Алла Гарферт.

РОДОСЛОВНЫЕ С ЛИПОВЫМИ ВЕТПАСПОРТАМИ

Кроме того, хозяева придумывают им родословные и названия питомников. Между тем, настоящие породистые собаки и кошки в магазинах не продаются. Все заводчики, зарегистрированные в Российской кинологической федерации (РКФ), распространяют свое потомство через объявления в газетах, в Интернете, собственные сайты.

Бывший администратор и управляющий сети зоомагазинов Юлия Макарова рассказала «ВМ», что дезинфекция боксов там не проводилась, с животными не гуляли, корм они получали самый дешевый.

— На ночь щенков запирали в клетках подсобного помещения, а кошки ночевали в тех же боксах, где они провели день. Иногда в некоторых торговых точках до их открытия малышей выпускали немного побегать по залу, пока не появлялись первые посетители, — добавила она.

Также Юля утверждает, что предприниматели хоть и говорят, что животные попадают к ним только от официальных заводчиков и питомников, берут их на реализацию у всех, кто смог оформить соответствующие документы. А те на самом деле очень легко подделать.

ЗНАКОВАЯ ПОПРАВКА В ЗАКОН

Узнав обо всех этих безобразиях, несколько собачников поняли, что такой бизнес не может обойтись без негативных последствий для здоровья и жизни четвероногих. Они объединились в общественное движение «Нетовар» и выступили за то, чтобы в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» внесли поправку о запрете продажи собак и кошек в зоосупермаркетах.

На данный момент петицию подписали 58 тысяч человек.

Активисты добились встречи с чиновниками из комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ, а также министерства экологии. Благодаря их действиям законодатели взяли на рассмотрение корректировку в блок подзаконных актов об использовании животных в коммерческой деятельности. Она звучит так: «Разрешена продажа животных в зоомагазинах, кроме кошек и собак».

К слову, приобрести в этих местах предлагают хорьков и более мелкие виды. Однако представители движения считают, что именно собаки и кошки подвергаются жестокому обращению, так как в естественной среде обитания они живут в других условиях в отличие от хомяков, кроликов и морских свинок.

В зоосообществах регулярно появляются жалобы на зоомагазины в различных торговых центрах, в витринах которых лежат вялые щенки и котята Фото: Мария Гусева, специально для «Вечерней Москвы»

Инициативу неравнодушных к братьям нашим меньшим поддержала телеведущая Елена Летучая, а сеть вьетнамских ресторанов отказалась сотрудничать на различных выставках и активностях с известной сетью зоосупермаркетов. Так поступили и известный благотворительный фонд, и один из приютов, хотя предприниматели и помогали им кормами. Последний успех движения «Нетовар» — когда крупный сетевой зоосупермаркет все же прекратил неоднозначную торговлю.

СТАНЦИЯ ПОМОЖЕТ

Сделав официальный запрос в комитет ветеринарии Москвы, «Вечерняя Москва» получила ответ, что продажа больных животных не относится к сфере его деятельности, лучше обращаться в Роспотребнадзор. Там нам пояснили, что в этом случае действуют стандартные правила как и с любым некачественным товаром. Пишется заявление, оформляется претензия, прилагается заключение врача. Если случай подтверждается, что очень сложно осуществить, «товар» возвращается в магазин. Пострадавшему же выплачивается компенсация или предлагается замена.

Но, конечно, это не выход — применять правила товара к животным. Мы позвонили как обычные жители на одну из подведомственных столичному комитету ветеринарии станций по борьбе с болезнями животных. Такие есть в каждом округе. Специалисты пояснили, что при подозрении на болезнь животного врачи станции могут посетить магазин и осмотреть пушистого пациента.

ИМПУЛЬСНАЯ ПОКУПКА

Что касается мировой практики, то в Германии от такого бизнеса отказались еще в конце 80-х годов прошлого века. Запретили его в Италии, Англии и двадцати штатах США. Правда, не по причине болезней. За границей считают, что импульсная покупка — показатель неосознанного отношения к братьям нашим меньшим. А оно приводит к тому, что люди потом часто сожалеют о своем решении и выбрасывают питомца на улицу, пополняя стаи бездомных бродяг.

Недавно Интернет облетел пост в «Инстаграме». Его опубликовал певец Валерий Меладзе, который направлялся в ателье и, проходя мимо зоомагазина, случайно купил породистого щенка. Общество умилилось доброте артиста, однако пока есть такие покупатели, будет и предложение. Совсем другое дело, когда неравнодушные граждане в попытке спасти животных от мучений осознанно выкупают малышей из магазинов и готовы их пристраивать и тратить деньги на лечение. Однако и эти шаги не смогут изменить ситуацию.

— Под давлением общественного мнения многие владельцы магазинов стали убирать из витрин животных, но как только шумиха стихнет, они опять появятся в боксах, — уверена Алла Гарферт, настаивающая на внесении поправки в закон.

ЛИЦЕНЗИЯ НА РАЗВЕДЕНИЕ

Понятно, что проблема есть. Когда по московскому телеканалу показали сюжет про «живой товар», 79 процентов жителей столицы в прямом эфире согласились с запретом на его продажу. Это показатель того, что общество единодушно в осуждении неприглядного явления.

Но вопрос надо решать комплексно: не только препятствовать такому бизнесу, но и наводить порядок среди владельцев питомников. Одна из мер, позволяющих отделить добросовестных заводчиков от алчных дельцов, — лицензирование их деятельности. Чтобы стать владельцем питомника, надо доказать, что у тебя есть знания о том, как выращивать породу, и условия для разведения. Нам подобный опыт пока только предстоит освоить. Лиха беда начало.

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