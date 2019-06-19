Почему могут запретить торговать щенками и котятами в зоомагазинах
В зоомагазинах столицы торгуют больными животными. Горожане их выкупают и лечат за свой счет. Но сам факт такого бизнеса многие стали рассматривать как жестокое обращение с братьями нашими меньшими, и все больше людей поддерживают идею убрать «живой товар» с прилавков.
ПРИБЫЛЬ ДАЖЕ НА БОЛЬНЫХ
За стеклом витрины зоомагазина в торговом центре в Кузьминках грустный щенок джек-рассел-терьера нервно грызет лапку. Он здесь уже полтора месяца, и его пока не купили. Стоимость четвероногого — 45 тысяч рублей, но у производителей можно найти дешевле, так как не нужно делиться прибылью с владельцами зоомагазина. Тем не менее это редкость, что малыш не востребован так долго. Одну из самых популярных пород после выхода фильма «Маска» в 1995 году разбирают довольно быстро.
На днях в одном из зоомагазинов Западного округа Москвы щенок той же породы, выставленный на продажу, заболел и чуть не умер от парвовирусного энтерита. Спасли его студентки-ветеринары.
— Моя подруга, тоже ветеринар, работала там торговым представителем изготовителя кормов и увидела, что животному плохо. Мы настояли на том, что его надо лечить, и нам отдали его бесплатно, — рассказала будущий ветврач Светлана Иванова.
Питомца назвали Гаджет, отвезли в больницу, где сделали экспресс-тест, подтвердивший наличие тяжелого заболевания. Капельницы, инфекционный стационар, сбор денег на дорогое лечение. Гаджет выжил, но лечение продолжается. Помимо вируса у него еще и рахит.
Мы уже писали о том, как жительница столицы приобрела рядом со станцией метро «Выхино» больного щенка французского бульдога по кличке Луна. Он оказался болен тем же парвовирусным энтеритом — серьезной болезнью, которая передается воздушно-капельным путем. Для людей вирус не опасен, а вот животных приводит к быстрой смерти, если вовремя ничего не предпринять. Луне повезло: хозяйка успела отвезти ее в хорошую клинику, где поставили диагноз и стали лечить.
УХОД НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
Как оказалось, есть и другие аналогичные случаи. В зоосообществах регулярно появляются жалобы на зоомагазины в различных торговых центрах, в витринах которых лежат вялые щенки и котята. По их виду понятно, что за этими милыми пушистыми комочками совсем не ухаживают — не гуляют с ними, редко кормят и достают показывать покупателям.
Не так давно в зоомагазине Южного административного округа продавали щенка терьера. Его не выпускали из стеклянной клетки два месяца — это выяснилось в ходе бесед жителей района Зябликово с продавцами. Сердобольные москвичи скинулись и купили малыша.
— Он был несказанно рад и все время прыгал, оказавшись на воле, — рассказали горожане.
Этот четвероногий оказался здоровым. Но радостное приобретение может оказаться и тяжелой ношей.
— Торговля «живым товаром» в зоомагазинах предполагает множество нарушений, на которые идут владельцы магазинов и щенков, чтобы от них избавиться. Это, конечно, неправильное содержание: клетки не моют, за животными могут не убирать, в одном боксе держат больных и здоровых. Не соблюдается и режим: маленькому щенку, чтобы у него нормально росли кости и развивался мышечный скелет, нужно несколько раз в день гулять, учиться основам поведения у родителей. А их слишком рано отбирают и выставляют на витрину, потому что маленьких продать проще, — пояснила нам руководитель общественного движения «Нетовар» москвичка Алла Гарферт.
Более того, предприимчивые дельцы идут на прямые нарушения графика прививок. Владельцы так называемых ферм (потому что назвать их питомниками язык не поворачивается) ставят фиктивные отметки в ветпаспорте. По правилам первые два месяца щенок, пока у него нет всех прививок, обязан находиться на карантине.
— Малышу нужно быть в изолированном помещении, пить молоко, играть с мамой, братьями, сестрами. И ни одна собака не должна к нему приближаться. К непривитому щенку даже в обуви не пускают, потому что он уязвим, а тут его сразу отправляют в магазин, — прокомментировала Алла Гарферт.
РОДОСЛОВНЫЕ С ЛИПОВЫМИ ВЕТПАСПОРТАМИ
Кроме того, хозяева придумывают им родословные и названия питомников. Между тем, настоящие породистые собаки и кошки в магазинах не продаются. Все заводчики, зарегистрированные в Российской кинологической федерации (РКФ), распространяют свое потомство через объявления в газетах, в Интернете, собственные сайты.
Бывший администратор и управляющий сети зоомагазинов Юлия Макарова рассказала «ВМ», что дезинфекция боксов там не проводилась, с животными не гуляли, корм они получали самый дешевый.
— На ночь щенков запирали в клетках подсобного помещения, а кошки ночевали в тех же боксах, где они провели день. Иногда в некоторых торговых точках до их открытия малышей выпускали немного побегать по залу, пока не появлялись первые посетители, — добавила она.
Также Юля утверждает, что предприниматели хоть и говорят, что животные попадают к ним только от официальных заводчиков и питомников, берут их на реализацию у всех, кто смог оформить соответствующие документы. А те на самом деле очень легко подделать.
ЗНАКОВАЯ ПОПРАВКА В ЗАКОН
Узнав обо всех этих безобразиях, несколько собачников поняли, что такой бизнес не может обойтись без негативных последствий для здоровья и жизни четвероногих. Они объединились в общественное движение «Нетовар» и выступили за то, чтобы в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» внесли поправку о запрете продажи собак и кошек в зоосупермаркетах.
На данный момент петицию подписали 58 тысяч человек.
Активисты добились встречи с чиновниками из комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ, а также министерства экологии. Благодаря их действиям законодатели взяли на рассмотрение корректировку в блок подзаконных актов об использовании животных в коммерческой деятельности. Она звучит так: «Разрешена продажа животных в зоомагазинах, кроме кошек и собак».
К слову, приобрести в этих местах предлагают хорьков и более мелкие виды. Однако представители движения считают, что именно собаки и кошки подвергаются жестокому обращению, так как в естественной среде обитания они живут в других условиях в отличие от хомяков, кроликов и морских свинок.
Инициативу неравнодушных к братьям нашим меньшим поддержала телеведущая Елена Летучая, а сеть вьетнамских ресторанов отказалась сотрудничать на различных выставках и активностях с известной сетью зоосупермаркетов. Так поступили и известный благотворительный фонд, и один из приютов, хотя предприниматели и помогали им кормами. Последний успех движения «Нетовар» — когда крупный сетевой зоосупермаркет все же прекратил неоднозначную торговлю.
СТАНЦИЯ ПОМОЖЕТ
Сделав официальный запрос в комитет ветеринарии Москвы, «Вечерняя Москва» получила ответ, что продажа больных животных не относится к сфере его деятельности, лучше обращаться в Роспотребнадзор. Там нам пояснили, что в этом случае действуют стандартные правила как и с любым некачественным товаром. Пишется заявление, оформляется претензия, прилагается заключение врача. Если случай подтверждается, что очень сложно осуществить, «товар» возвращается в магазин. Пострадавшему же выплачивается компенсация или предлагается замена.
Но, конечно, это не выход — применять правила товара к животным. Мы позвонили как обычные жители на одну из подведомственных столичному комитету ветеринарии станций по борьбе с болезнями животных. Такие есть в каждом округе. Специалисты пояснили, что при подозрении на болезнь животного врачи станции могут посетить магазин и осмотреть пушистого пациента.
ИМПУЛЬСНАЯ ПОКУПКА
Что касается мировой практики, то в Германии от такого бизнеса отказались еще в конце 80-х годов прошлого века. Запретили его в Италии, Англии и двадцати штатах США. Правда, не по причине болезней. За границей считают, что импульсная покупка — показатель неосознанного отношения к братьям нашим меньшим. А оно приводит к тому, что люди потом часто сожалеют о своем решении и выбрасывают питомца на улицу, пополняя стаи бездомных бродяг.
Недавно Интернет облетел пост в «Инстаграме». Его опубликовал певец Валерий Меладзе, который направлялся в ателье и, проходя мимо зоомагазина, случайно купил породистого щенка. Общество умилилось доброте артиста, однако пока есть такие покупатели, будет и предложение. Совсем другое дело, когда неравнодушные граждане в попытке спасти животных от мучений осознанно выкупают малышей из магазинов и готовы их пристраивать и тратить деньги на лечение. Однако и эти шаги не смогут изменить ситуацию.
— Под давлением общественного мнения многие владельцы магазинов стали убирать из витрин животных, но как только шумиха стихнет, они опять появятся в боксах, — уверена Алла Гарферт, настаивающая на внесении поправки в закон.
ЛИЦЕНЗИЯ НА РАЗВЕДЕНИЕ
Понятно, что проблема есть. Когда по московскому телеканалу показали сюжет про «живой товар», 79 процентов жителей столицы в прямом эфире согласились с запретом на его продажу. Это показатель того, что общество единодушно в осуждении неприглядного явления.
Но вопрос надо решать комплексно: не только препятствовать такому бизнесу, но и наводить порядок среди владельцев питомников. Одна из мер, позволяющих отделить добросовестных заводчиков от алчных дельцов, — лицензирование их деятельности. Чтобы стать владельцем питомника, надо доказать, что у тебя есть знания о том, как выращивать породу, и условия для разведения. Нам подобный опыт пока только предстоит освоить. Лиха беда начало.
Читайте также: Эксперт рассказал, как подготовиться к появлению в семье питомца