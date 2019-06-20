Шестилетний мальчик рассказал Собянину, что получил на день рождения новые станции метро
• 18:02 • 20 июня 2019
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По словам мэра, мальчик очень гордится своим отцом
Фото: Официальный Twitter Сергея Собянина (https://twitter.com/MosSobyanin/status/1141712778761314304)
Шестилетний Лев живет в Коммунарке. Мэр Москвы познакомился с ним на открытии новых станций Сокольнической линии метро. Там мальчик сказал мэру, что отец подарил ему на день рождения новые станции метро.
— На открытии мосметро в Коммунарке познакомился с 6-летним Левой, — написал в сети Twitter Сергей Собянин. — У него сегодня день рождения, он так забавно сказал: «Папа подарил мне новые станции». «Это как?» — спрашиваю. Оказывается, отец Левы, Михаил Леонидович, работал на строительстве ветки.
По словам мэра, мальчик очень гордится своим отцом.
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