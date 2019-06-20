Долгое время каникул

Они пахли пылью, бензином и книжными страницами — все друзья разъехались, кататься на велике с соседским мальчиком мне запретили. А ведь мы так весело ехали — я на раме, он крутил педали, — прямо по Ленинскому проспекту, рядом с машинами...

Это было здорово! Пока нас не отловил постовой. Когда я попыталась рассказать эту историю племянникам (10 и 12 лет), они посмотрели на меня как на сумасшедшую и спросили: «Вам что, жить надоело?» Они правильные мальчики. Это хорошо.

Они катаются по велодорожкам, с утра у них летний лагерь в их же школе (и их уже возили в планетарий и зоопарк), потом — самбо или бассейн, и кино, и шахматы, и футбол. В выходные родители везут их в парк — там танцы, или на ВДНХ, или на выставку, или смотреть репетицию театра. Или на пешеходную экскурсию.

И я не то чтобы завидую им, но словно проживаю вместе с ними второе детство — на тех же экскурсиях, танцах и в парках. Мои летние каникулы больше никогда не будут скучными.

Читайте также: Не бежать, а жить