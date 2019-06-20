Прямая линия. Три главных вывода

Владимир Путин несколько часов был на прямой связи со страной. Каковы итоги?

Традиционная прямая линия давно является жанром простым: ходоки идут к Владимиру Путину и говорят о своих проблемах. Президент отвечает на вопросы, кому-то дает по шапке, кого-то защищает — и проблемы решаются.

О том, насколько этот жанр состоялся, написала Ирина Алкснис, а мы обратим внимание на три ключевых аспекта прямой линии образца 2019 года.

Во-первых, почти совсем исчезла из эфира бессмысленная внешняя политика. Было сказано о санкциях, но никаких сложных вопросов об отношениях с Европой или Северной Кореей не поднималось. На самом деле, людей в основном мало трогает наш торговый оборот с Германией или опасность грядущей ядерной войны: все это обычно нужно было, чтобы забить медийную повестку заголовками. Мол, смотрите-ка, Владимир Путин, отвечая на вопрос жителя села Усть-Кукуево, рассказал стране о тонкостях урегулирования отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Ну-ну. В Усть-Кукуево-то нет проблем больше, только Сеул, только Пхеньян.

Сегодня медиа с их всеядностью пали перед живыми людьми. Внешняя политика пусть будет уделом уважаемых чиновников МИДа. А граждане на самом деле хотят слышать о собственной заработной плате.

Прямая линия с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт Кремля

Во-вторых, нынешняя прямая линия показала, насколько Владимир Путин одинок. Руководители на местах, конечно, служат главе государства опорой, и он, как это принято, выступает своеобразным ответчиком за их грехи, но хорошо заметно, насколько президент внутренне отстранен от бюрократии: когда речь зашла о баснословных суммах, найденных у полковника Дмитрия Захарченко, он сдержал себя с трудом. А прямые включения чиновников (скажем, министра здравоохранения Вероники Скворцовой) были пресными, без Путина они откровенно не тянут. В России налицо серьезный кризис управленцев, скрывать это отчетами больше нельзя.

И, наконец, в-третьих, самый главный эпизод, прозвучавший за несколько часов эфира, состоял в признании о том, что однажды женщина упала перед президентом на колени, чтобы отдать записку, а помощники ее потеряли. И это Путин не может забыть.

Или не хочет забывать.

Конечно, со временем из нашей памяти стирается многое, и кое-что нам приходится сохранять специально: чтобы не отрываться от земли, чтобы быть равным самому себе и своей должности.

Таков итог. Его стоит запомнить.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»