Политолог назвал главную неожиданность прямой линии с Владимиром Путиным
Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект», политолог Георгий Федоров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщил, что главной неожиданностью на прямой линии с Владимиром Путиным для него стали сообщения с Украины.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Политолог Георгий Федоров о прямой линии с Владимиром Путиным
— Я не ожидал, что будут звонки с Украины, значит, Кремль дал новый курс на диалог. Я ждал больше общения с народом на местах, — отметил Федоров.
По его словам, на прямых линиях не должны решаться проблемы мусора и застройки:
— Это показывает, что местные органы власти не работают. На каждых линиях президент вмешивается, что не добавляет оптимизма. Главное в этом выступлении — очень много вопросов, прямой критики и бед, с которыми сталкивается каждый человек. Никаких ноу-хау, кроме Украины, на мой взгляд, не было. Решения вопросов по медицине — это хорошо. Но было и много того, что не в компетенции президента, — отметил политолог, уточнив, что вопросами водоснабжения и строительства должны заниматься региональные власти.
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