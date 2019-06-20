Политолог прокомментировал главные проблемы, поднятые на прямой линии с Путиным

Российские политологи подвели итоги прямой линии президента России, которая прошла в этот четверг, 20 июня, и длилась чуть больше четырех часов.

Политолог Георгий Бовт в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» сообщил, что не услышал сенсаций, а большинство вопросов задаются президенту из года в год.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

— Прямая линия прошла успешно. Все вопросы по темам повторяли предыдущие — в стране сохраняется много традиционных проблем. Из новых проблем одна — мусорная реформа. Я думаю, что в следующем году мы снова услышим про эту проблему и сравним результаты. Но пока нет системного решения темы с мусором. Вопрос сложный. Его нельзя решить в формате прямой линии, — подчеркнул политолог.

По мнению Бовта, в этом году Владимир Путин сделал большой акцент на медицине.

— Власти осознают проблему в сфере здравоохранения, но она требует не быстрого решения. Каждый год мы слышим, что проблемы решаются. Из главных мер, озвученных на прямой линии, прозвучала тема адресной помощи бедным и семьям с детьми, чей доход составляет меньше двух прожиточных минимумов на человека. Если обещанные выплаты будут реализованы, новшества коснутся 70 процентов семей, это будет огромный скачок вперед.

— Большой акцент СМИ делает вокруг вопроса сотрудника МЧС, темы зарплат чиновников и трудящихся. Вы видите перспективы решения?

— Дилемма останется. Я не услышал четкого вопроса, как преодолеть социальное неравенство между чиновниками и гражданами, разрыв в их зарплатах — десятки раз. Ситуация недопустима, это надо решить, нужен системный подход.

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