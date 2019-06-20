Транспортное обслуживание «Армии-2019» обеспечат 700 автобусов «Мострансавто»

Участников и гостей форума «Армия-2019», который пройдет с 25 по 30 июня в подмосковной Кубинке, перевезут около 700 автобусов АО «Мострансавто».

Пресс-служба «Мострансавто» сообщила, что перевозки будут осуществляться по тринадцати специальным маршрутам тематическими брендовыми автобусами большой и малой вместимости.

Уточняется, что в работе будут принимать участие все филиалы предприятия. В транспортном обслуживании форума будут задействованы автобусы марок Лиаз-529260, Голаз-5251 «Вояж», Лиаз-5250 «Вояж», газель NEXT и других.

Ежедневно на маршруты будут выходить более 100 автобусов. Согласно прогнозам, самым посещаемым днем форума станет суббота, 29 июня. Поэтому в этот день участников и посетителей будут перевозить около 140 транспортных средств.

В пресс-службе также отметили, что для наблюдения за транспортной работой в рамках форума был создан специальный оперативный штаб. Специалисты будут контролировать весь процесс: от передвижения автобусов до соблюдения режима труда и отдыха водителей, сообщает агентство «Москва».

Напоминаем, что форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня 2019 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области. В рамках форума будет проведено 161 научно-деловое мероприятие.

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