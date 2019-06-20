Выпускниками в этом году стали 55 тысяч московских школьников

Более 55 тысяч столичных выпускников получили аттестаты об окончании школы. Об этом 20 июня сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.

В этот же день, 20 июня, ребята отметят выпускной. По словам Калины, половина всех школьников проведет праздник в парке Горького, который станет центральной площадкой для проведения выпускного.

— Там уже седьмой год подряд пройдет прекрасный праздник, который, к сожалению, не может вместить всех, но тем не менее город старается каждый год расширять эту площадку и увеличивать количество мест для выпускников, — рассказал он.

В мероприятии в парке примут участие более 27 тысяч ребят, а также педагогов и родителей, которые их сопровождают. Они представят 338 школ столицы и других близко расположенных к Москве городов.

— Мы считаем, что у ребят должна быть возможность отметить этот праздник независимо от того, к какой социальной группе они принадлежат, в каком районе живут, — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Важной особенностью этого праздника уже несколько лет подряд станет то, что ребята могли сами выбрать артистов, которые выступят на их выпускном. Для этого на портале «Активный гражданин» проводилось голосование.

20 июня ребята отметят выпускной Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

— Это одно из самых безопасных массовых мероприятий в городе, — рассказал Александр Кибовский. — Даже если бывают какие-то случаи, то это обычно легкий травматизм.

Так, безопасность на мероприятии обеспечат 220 сотрудников полиции, 600 сотрудников войск национальной гвардии, 160 сотрудников частных охранных организаций. На территории парка во время праздника будут дежурить 4 бригады скорой и 1 экипаж центра экстренной медицинской помощи.

Всего же по городу за порядком на выпускных будут следить более трех тысяч сотрудников полиции. Те, кто не захотел отмечать окончание школы в парке, проведут праздник в стенах школы или на других разрешенных площадках.

— Подавляющее большинство из тех, кто не участвует в празднике в парке Горького, проведет выпускные вечера в школе, — отметил Исаак Калина, добавив, что решение о том, где и в каком формате организовывать мероприятие, решают сами выпускники совместно с родителями и педагогами.

При этом глава департамента подчеркнул, что все официальные точки в обязательном порядке охраняются полицией и дежурит скорая помощь. Если же класс принял решение идти куда-то в другое место отмечать выпускной, то ответственность за безопасность полностью ложится на родителей и самих ребят.

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