«Консервативный настрой и отсутствие острых вопросов»: чего не хватило прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоялась 20 июня. Все интересующие вопросы заданы, ответы получены. «Вечерняя Москва» решила провести опрос по результатам прямой линии и узнать у профессионалов, какое впечатление она на них произвела.

Евгений Минченко — политолог, президент коммуникационного холдинга:

— Общее впечатление такое: присутствовал консервативный настрой, при этом у президента нет ощущения кризиса. А вот правительство постепенно вычерпывает кредит доверия, но он еще есть. Критика чиновников носит локальный характер. Ориентир на национальные проекты, но пока не нащупана идеологическая линия их продвижения. Поэтому мы слышали канцеляризмы типа дважды прозвучавшего слова «мероприятие».

Нет настроя на кардинальные реформы ни в экономике, ни в правоохранительной системе. Просто нужно еще больше контроля над чиновниками, полагает гарант. Формат чиновников на видеосвязи не очень эффективен, качественно прямое включение отработал только красноярский Усс.

Очевидно, принято решение не делать прямой связки президента с врио губернаторов. Исключение, скорее, случайное — екатеринбургский Паслер (был назван губернатором). Есть ощущение перебора с «лидерами Интернета». Как самую сильную часть прямой линии отмечу прямое реагирование на проблемы людей. А самое узкое место — если проблемы, заявленные в ходе прямой линии (озвученные или нет), не будут решаться.

Дмитрий Фетисов — политолог, директор консалтингового агентства:

— Прямая линия должна оставить у зрителей двоякое впечатление. С одной стороны, многие острые темы типа проблем доступности медицины и экологии были подняты, но при этом резонансные случаи вроде протестов в Шиесе и Екатеринбурге либо замалчивались, либо шли фоном.

При этом было много откровенных провалов организаторов вроде блогерши, задавшей вопрос про экологию, но до этого никогда не интересовавшейся данной темой. Отсутствовали и острые вопросы, хотя президент вполне мог дать на них ответ.

Павел Данилин — политолог, юрист:

— Я отметил бы резкое снижение числа поступивших на прямую линию вопросов, что, как я думаю, напрямую связано с ростом улучшения управления в регионах. С ростом ответственности губернаторов, с новым подходом к их отбору, с новыми инструкциями, которые они получают. Практика, когда их посадили на прямое включение и заставили отвечать на вопросы президента в режиме онлайн, резко подняла их личную ответственность и значимость работы.

Вспомните: именно прошлогодняя линия убедила всех, что губернатор Орлова — «сбитый летчик», хотя это было не так. И сейчас глава государства перед прямой линией проводил совещание в своей администрации шесть часов, а губернаторы готовились за месяц. Они собрали все проблемы своего региона, которые могли прозвучать в эфире. И за этот месяц попытались их решить, насколько это было возможно. Тот же липецкий губернатор сразу ответил на вопрос, что с той же темой обращались два года назад и частично уже получили решение, а ему предстоит доделывать. Или та же Орлова, которая решила проблему ремонта больницы, израсходовав средства резервного фонда.

Не всегда задаваемые вопросы — прямая вина данного конкретного губернатора, бывает и «наследство». А разбираться им, так что эта линия — очень хороший для них «пинок». И падение четверых губернаторов после прошлогодней линии четко показало оставшимся и новым, что надо работать с людьми. Читинский новый губернатор даже провел свою линию два месяца назад и собрал с людей и организаций все вопросы, все проблемы, которые высказали президенту. И даже попытался их решить.

Это все — новое качество работы системы. Люди меняются: становятся злее, нахальнее в хорошем смысле, требовательнее к власти. С людьми надо работать, человека уже не пошлешь в пешее путешествие! А если губернатор их посылает, то они его пошлют тоже. С учетом того, как власти и общественность сейчас реагируют на любое неумное, неосторожное высказывание чиновника. Общественное мнение начинает иметь значение.

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