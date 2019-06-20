Зеленский продемонстрировал «прикол» в кабинете президента
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами в президентском кабинете показал представителям СМИ «прикол». Оказалось, что в одной из комнат у главы государства есть парикмахерское кресло, устройство для сушки волос и умывальник.
Владимир Зеленский все же отметил, что пользоваться всем перечисленным «богатством» он не собирается. Кроме того, лидер Украины выразил желание переехать из администрации в Киеве.
— Я здесь с ума сойду, — передает слова Зеленского издание «Украинская правда».
Глава администрации Андрей Богдан ранее сообщал, что одним из возможных вариантов переезда первых лиц страны является новый офис «Парковый» со стеклянными стеклами.
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