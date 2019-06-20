Автопробег «Москва — Брест» стартовал у стен Музея Победы
О начале церемонии старта автопробега возвестила громкая музыка, которую исполнил военный оркестр ДОСААФ. Под его аккомпанемент на площадь перед Музеем Победы вынесли флаги РФ, Москвы и ДОСААФ России.
— Цель пробега — поспособствовать развитию дружбы между братскими народами России и Республики Беларусь, совершенствование патриотического воспитания молодежи, сохранение общей памяти о павших героях и их вкладе в победу над врагом, — сказал в приветственной речи председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков. — За годы войны оборонной организацией было подготовлено более 9 миллионов специалистов. Сегодня ДОСААФ России и Республики Беларусь способствуют укреплению обороноспособности наших дружественных государств.
Автомобильная колонна проедет через Московскую, Смоленскую, Тверскую, Курскую, Брянскую области, а также через пять регионов Республики Беларусь. Длина маршрута автопробега составит 2350 километров. Финиш состоится у стен Брестской крепости.
— Великая память наших предков движет нами, великое смирение и милосердие наших русских и белорусских сердец сегодня бьются в унисон. Это удивительный день, который объединяет наши братские народы. Спасибо, что мы вместе, — выступила депутат Московской городской думы Ольга Ярославская.
Также перед Музеем Победы выставили образцы автомобилей, которые использовались Советской армией.
Маршрут пройдет через Волоколамск, Бородино, Малоярославец, Калугу и Брянск, а также Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Кличев, Могилев, Оршу, Борисов, Минск, Барановичи, Кобрин и другие города.
В этих городах участники планируют возложить цветы к Могилам Неизвестного Солдата и памятникам воинам-освободителям, встретиться с ветеранами, школьниками, студентами, кадетами и юнармейцами.
— Через весь маршрут автомобилисты провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы. Финиширует колонна возле стен легендарной Брестской крепости-героя, — рассказали в пресс-службе музея.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Мисковец, заместитель начальника Главного военно-политического Управления вооруженных сил Российской Федерации:
— Примечательно, что в общем строю автопробега находятся представители двух братских народов, чьи деды 75 лет назад освобождали нашу общую родину от ненавистного врага. Мероприятие поспособствует нашему общему сплочению, сохранению святой памяти о Великой победе и внесет вклад в патриотическое воспитание молодежи.
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