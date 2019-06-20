Парковки возле новых станций красной ветки метро будут бесплатными до октября
Перехватывающие парковки со шлагбаумами возле новых станций Сокольнической линии Московского метрополитена будут работать бесплатно до 1 октября. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает «Московский паркинг».
Согласно решению мэра столицы Сергея Собянина, до 1 октября эти парковки будут работать бесплатно. Затем они перейдут на обычный для перехватывающих парковок режим работы, то есть при совершении двух поездок на метро парковка автомобиля будет бесплатной, говорится на сайте паркинга.
Парковки оснащены шлагбаумами и имеют более 3,7 тысячи мест, из них 370 предназначены для инвалидов.
Напомним: в четверг, 20 июня, были открыты четыре новые станции Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Читайте также: Крытая велопарковка появилась у станции метро «Филатов луг»