Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев
• 20:04 • 20 июня 2019
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Сергей Собянин рассказал, что с 1 июля в большинстве районах детские сады начнут принимать малышей с 2 лет 4 месяцев
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет. А с 1 июля минимальный возраст ребенка, которого можно будет отдать в садик, уменьшится еще на два месяца. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
— Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с двух с половиной лет, — написал Собянин. — А с 1 июля в большинстве районов садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев.
Как заметил мэр, это поможет мамам скорее вернуться к работе или найти время для себя.
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