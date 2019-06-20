Тяжелобольная актриса Александра Яковлева расплакалась на сцене
Российская актриса Александра Яковлева, известная по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Экипаж» и «Чародеи», впервые за долгое время вышла на сцену.
Это было ее последнее выступление в театре. Она сыграла главную роль в спектакле «Две женщины и лейтенант». В тот вечер пришло большое количество зрителей. Поклонники эмоционально отреагировали на выступление актрисы и наградили ее бурными овациями. Когда Александре уже было пора уходить за кулисы, зрители не хотели ее отпускать.
От такой реакции на выступление Яковлева не смогла сдержать своих чувств и расплакалась на сцене.
Ранее 61-летняя актриса призналась в программе «Привет, Андрей!», что больна раком. Александра Яковлева борется с болезнью уже два года. Также она подчеркнула, что мечтает сыграть в спектакле. Об этом сообщает «СтарХит».
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