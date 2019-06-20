Представитель Бари Алибасова прокомментировал смерть тещи продюсера
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы» о том, что в возрасте 80 лет скончалась теща Бари Каримовича, с которой он был очень дружен. Усопшая является бабушкой Бари-младшего, сына известного продюсера. Она жила со своей дочерью, матерью Бари Бариевича, в Саратове.
— Бари-младший успел слетать в Саратов — город, где живет его мать, и попрощался с умершей бабушкой, — сказал Горжанкин журналисту.
Насколько переживает смерть своей родственницы Бари Алибасов — представитель руководителя группы «На-На» уточнить не смог. Бари Каримович находится в состоянии измененного сознания после комы, перенесенной в результате случайного отравления средством для прочистки труб «Крот», и не всегда воспринимает реальность адекватным образом.
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