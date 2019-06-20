Сергей Собянин поздравил с днем рождения Николая Дроздова
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил известного телеведущего и ученого Николая Дроздова с днем рождения. Ему исполнилось 82 года. Свое поздравление мэр опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».
— От всей души поздравляю с днем рождения знаменитого телеведущего и ученого Николая Дроздова! — написал Собянин. — Благодаря вам мы много лет путешествовали в мире животных, удивлялись и совершали открытия.
Глава города пожелал Николаю Дроздову крепкого здоровья и благополучия.
СПРАВКА
Николай Николаевич Дроздов — ученый-зоолог и биогеограф, путешественник и популяризатор науки, профессор географического факультета МГУ имени Ломоносова. С 1977 по 2019 год вел программу «В мире животных».
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