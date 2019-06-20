Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
Хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталс» Национальной хоккейной лиги и сборной России Александр Овечкин будет каждый месяц получать пенсию 835 тысяч рублей.
Портал «Бизнес онлайн» передает, что в НХЛ была проведена реформа по денежным выплатам игрокам после ухода из спорта. Согласно нововведению, теперь пенсия для хоккеиста НХЛ будет подсчитываться не исходя из зарплаты, а в зависимости количества проведенных матчей в рамках регулярных чемпионатов.
Выплаты будут поступать по достижению 62 лет.
Добавим, что минимальная пенсия после 82 проведенных матчей будет равна 18,1 тысячи евро в год, а максимальная — около 220 тысяч. Чтобы ее получить, спортсмен должен принять участие не менее чем в 820 матчах.
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