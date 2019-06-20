Дешево, быстро, современно: корреспондент «ВМ» исследовал прокат двухколесного транспорта

Если однажды весь общественный транспорт столицы внезапно решит взять краткий отпуск, альтернативой метро, автобусам и трамваям станут самокаты и велосипеды.

Чтобы в критический момент не тратить драгоценные минуты, лучшим вариантом будет сразу скачать приложения основных игроков проката велосипедов и самокатов.

Самым простым в этом отношении оказалось приложение для аренды велосипедов «Велобайк»: чтобы зарегистрироваться, потребовалось ввести лишь имя, номер телефона и адрес электронной почты.

А вот для того, чтобы воспользоваться самокатом через приложения «ДелиСамокат» или Youdrive lite, необходимо ввести паспортные данные, прикрепить две фотографии основного документа и снимок самого пользователя на фоне паспорт. И сразу привязать банковскую карту. А вот сервисы аренды самокатов Whoosh и SamocatSharing пошли по пути «Велобайка». Но и парк техники у них победнее, да и за Садовое кольцо выехать нельзя.

Стартовать было решено от метро «Белорусская» и двигаться в сторону Большой Якиманки: по легенде испытаний, в этом районе у велосипеда спускает колесо и приходится пересаживаться на самокат.

Конечная точка маршрута — Третьяковская галерея. В плане сразу обнаружился изъян — воспользоваться услугами Youdrive lite не выходило ни на одном из участков маршрута: ближайшие доступные самокаты оказались в Текстильщиках. У Whoosh, в свою очередь, на финальном отрезке просто не нашлось техники.

За сутки пользования велосипедом «Велобайк» берет 150 рублей, плюс придется платить за каждый час пользования. Но первые 30 минут катания — бесплатные, а при парковке таймер обнуляется. Таким образом, устраивая марш-броски по 15–25 минут от одной стойки к другой и меняя велосипеды до истечения халявного получаса, можно покрыть немаленькое расстояние, не выходя при этом за рамки суточной оплаты.

Казус вышел с электрической версией. Мало того, что электровелик не едет сам, а только «помогает» крутить педали, так еще и вернуть его можно только на определенную стойку, которых в Москве на сегодня девять штук. Оставив же транспорт на обычной стоянке, получишь штраф в 1000 рублей.

Пришлось делать почти пятикилометровый крюк, чтобы сохранить деньги.

Зато «ДелиСамокат» показал себя с наилучшей стороны. Машинка даже под моими 110 килограммами оказалась способна выжать из себя 17–20 километров в час.

От поездки разве что затекли руки, так как за руль надо держаться крепко, иначе рискуешь свалиться при ускорении. За пользование самокатом заплатил 20 рублей единоразово, и по 5 рублей за каждую минуту поездки. В целом 25 минут обошлись примерно в 150 рублей.

Но если взять самокат оказалось просто, то припарковаться вышло не сразу: смутило отсутствие логотипов или других знаков, как у «Велобайка». Пришлось обращаться в техподдержку.

— Оставить самокат можно на любой городской велопарковке, — объяснила оператор Ирина. — Приложение покажет, в каких районах это можно сделать.

В итоге полтора десятка километров обошлись в 50 минут неспешной езды и 300 рублей.

— В прошлом году мы зарегистрировали 73 тысячи поездок. За месяц этого сезона набрали уже 15 тысяч, — сказала представитель «ДелиСамокат» Алена Балакирева. — Мы хотим стать частью городской транспортной системы и дать людям возможность быстро добираться от метро до дома. Электросамокаты для этого отлично подходят. Они способны развить приличную скорость и не зависят от пробок.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Хоть по московским улицам передвигаться получится только на велосипедах и самокатах, столичные парки готовы предложить любителям покататься и ряд более интересных агрегатов. Например, в Измайловском парке есть фантастары — фактически целые лавочки с колесами по бокам. А в Лианозовском парке вам предложат дрифткар, чтобы можно было почувствовать себя гонщиком.

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