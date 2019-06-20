Крытая велопарковка появилась у станции метро «Филатов луг»
Крытая велопарковка, расчитанная на 56 велосипедов, открылась у станции «Филатов луг» Сокольнической линии столичного метрополитена. Об этом в четверг, 20 июня, сообщает Московский паркинг.
Парковка оборудована двухуровневыми креплениями, стенами из антикоррозийных материалов, а также зоной отдыха.
Также парковка оснащена системой видеонаблюдения, но, несмотря на это, гражданам рекомендуется пристегивать велосипеды замком, говорится в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
Крытая велопарковка на 56 велосипедов открылась у станции метро «Филатов луг». Парковка оборудована двухуровневыми креплениями, стенами из антикоррозийных материалов, зоной отдыха. Несмотря на то, что парковка с системой видеонаблюдения, рекомендуем пристегивать велосипеды замком— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 20 июня 2019 г.
Напомним, в четверг, 20 июня, состоялось открытие четырех новых станций Сокольнической линии метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
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