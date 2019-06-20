Столичные археологи обнаружили старинную дворницкую бляху
• 21:48 • 20 июня 2019
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Археологические раскопки на Биржевой площади в Москве
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»
Необычный артефакт нашли столичные археологи во время раскопок в районе Серебрянической набережной. Добычей ученых стал значок дворника конца XIX века.
Металлический медальон был найден на берегу реки Яузы. Как говорят археологи, несмотря на то что сам предмет за время нахождения в земле был в немалой степени поврежден, на нем до сих пор можно различить надпись, которая указывает на личность хозяина бляхи: «Дворникъ № 4 д. Нилов». Сейчас идет полная расшифровка.
— Хотя такие значки были распространены в Москве, их редко удается обнаружить при раскопках. Медальоны начали выпускать в городе с 1879 года. Дворники носили их на своих фуражках вплоть до Октябрьской революции 1917 года, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.
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