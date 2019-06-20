Турист из России умер в Таиланде от алкогольной интоксикации
Турист из России, 38-летний житель Красноярска Денис Тимошенков, скончался во время отпуска на Пхукете, Таиланд. В качестве основной причины смерти в настоящее время рассматривается сильное алкогольное опьянение.
Местная пресса сообщает, что мужчина находился в номере своего отеля еще примерно сутки после официального выселения. После такого грубого нарушения правил проживания персонал вызвал полицию. Россиянин потерял сознание уже возле участка. Все это время он был в невменяемом состоянии.
- Мы хотели решить проблему путем переговоров с ним, но Тимошенков был невменяем, никто не мог понять, что он говорит. Наши сотрудники сообщили, что он был пьян все время пребывания у нас, - передает слова полицейских The Phuket News.
Мужчину оставили спать в участке на территории открытой зоны. Его тело обнаружили через несколько часов на земле. Тимошенкова доставили в клинику, где врачи диагностировали смерть туриста.
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