Последней премьерой сезона «Табакерки» стала постановка «Пигмалиона»
Настоящий подарок получили москвичи под занавес сезона. Редкая по своей красоте и эмоциональной наполненности постановка изобилует свежими и интересными режиссерскими ходами, изысканными пластическими решениями. Что, конечно же, является фирменной «фишкой» великолепной Аллы Сигаловой — постановщика спектакля.
У Сигаловой с «Табакеркой» связи давние и радостные. Тут стоит вспомнить хотя бы знаменитый спектакль Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу», где Алла Сигалова выступала хореографом.
На этот раз, выбирая материал для собственной постановки, Алла Сигалова остановилась на «Моей прекрасной леди» — произведении, которое обожала с детства. Она видела «Мою прекрасную леди» в самых разных вариантах, в разных странах мира. И хорошо запомнила состоявшуюся в 1964 году в Ленинграде премьеру фильма с Одри Хепберн в главной роли, а также то сказочное впечатление, которое произвел на всех фильм.
Сюжет «Моей прекрасной леди» известен. Профессор Генри Хиггинс, выдающийся лингвист, преподаватель фонетики, высокомерный и раздражительный человек, твердо убежден, что произношение и акцент определяют место человека в обществе. С намерением доказать свою точку зрения он заключает пари со своим приятелем полковником Хью Пикерингом, исследователем индийских диалектов. Задача профессора — обучить уличную цветочницу говорить так чисто и грамотно, чтобы высшее общество приняло бы ее за свою. Кроме того, профессор собирается представить девушку на посольском приеме во дворце. Вот так цветочница Элиза поселяется в доме Хиггинса, где начинается изнурительный процесс обучения.
В итоге способная девушка преображается на глазах, заядлый холостяк Хиггинс теряет голову, влюбляясь в свое творение.
— Сотворить чудо может только талантливый человек, влюбленный в то, что он создает, — считает режиссер-постановщик Алла Сигалова. — Я это очень хорошо понимаю. Это моя тема. Ты влюбляешься в того, кому отдал все свои силы, все свои знания и всю свою веру. Это понятная каждому и абсолютно бессмертная история. С гениальной музыкой.
Работа для артистов Театра Олега Табакова оказалась, судя по всему, настоящим испытанием — столько техник им пришлось освоить и навыков обрести. Но великолепные профессионалы справились со своей задачей блестяще. Это неудивительно: главные роли в этой веселой истории сыграли корифеи «Табакерки». В их числе — заразительный, многогранный Сергей Угрюмов, артист высочайшего нервного потенциала (Профессор Хиггинс), которому в равной степени удаются и комедийные и драматичные сцены. Роль его друга Полковника Пикеринга — утонченного и деликатного английского джентльмена — сыграл замечательный Виталий Егоров. Покорил всех, заразив всех свой страстью и пылким темпераментом брутальный Александр Фисенко (Альфред Дулиттл). А как же хороши примкнувшие к ним невероятно талантливые Яна Сексте (Миссис Пирс) и Ольга Красько (Миссис Хиггинс)! Сколько юмора и такта! Кажется, что для такой команды нет ничего невозможного — они и поют, как Карузо, и танцуют, вылетая за рампу, как Лиепа! Что касается исполнительницы главной роли Элизы, то на нее была приглашена молоденькая Дарья Антонюк, победительница телешоу «Голос» 2016 года. У этой актрисы большое будущее: она демонстрирует не только прекрасные вокальные данные, но и серьезные драматические способности.
Настоящим украшением спектакля стали костюмы Валентина Юдашкина.
Любая модница могла бы позавидовать разнообразию белоснежных и элегантных черных нарядов, в которых дефилирует по сцене высшее лондонское общество, проводя время то на скачках, то на приемах. Но юмор и талант Юдашкина особым образом заискрились в коллекции нарядов для нищих — вот где фантазия кутюрье забила неиссякаемым ключом! Сколько любви и мастерства было вложено! Какие типажи!
Все в этом спектакле пропитано талантом, юмором и любовью. А зритель ведь такое всегда ценит и чувствует. И хочет вернуться снова. Браво, «Табакерка»!
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