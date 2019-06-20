Последней премьерой сезона «Табакерки» стала постановка «Пигмалиона»

Настоящий подарок получили москвичи под занавес сезона. Редкая по своей красоте и эмоциональной наполненности постановка изобилует свежими и интересными режиссерскими ходами, изысканными пластическими решениями. Что, конечно же, является фирменной «фишкой» великолепной Аллы Сигаловой — постановщика спектакля.

У Сигаловой с «Табакеркой» связи давние и радостные. Тут стоит вспомнить хотя бы знаменитый спектакль Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу», где Алла Сигалова выступала хореографом.

Все в этом спектакле пропитано талантом, юмором и любовью Фото: пресс-служба Московского театра Олега Табакова

На этот раз, выбирая материал для собственной постановки, Алла Сигалова остановилась на «Моей прекрасной леди» — произведении, которое обожала с детства. Она видела «Мою прекрасную леди» в самых разных вариантах, в разных странах мира. И хорошо запомнила состоявшуюся в 1964 году в Ленинграде премьеру фильма с Одри Хепберн в главной роли, а также то сказочное впечатление, которое произвел на всех фильм.

Сюжет «Моей прекрасной леди» известен. Профессор Генри Хиггинс, выдающийся лингвист, преподаватель фонетики, высокомерный и раздражительный человек, твердо убежден, что произношение и акцент определяют место человека в обществе. С намерением доказать свою точку зрения он заключает пари со своим приятелем полковником Хью Пикерингом, исследователем индийских диалектов. Задача профессора — обучить уличную цветочницу говорить так чисто и грамотно, чтобы высшее общество приняло бы ее за свою. Кроме того, профессор собирается представить девушку на посольском приеме во дворце. Вот так цветочница Элиза поселяется в доме Хиггинса, где начинается изнурительный процесс обучения.

Настоящим украшением спектакля стали костюмы Валентина Юдашкина Фото: пресс-служба Московского театра Олега Табакова

В итоге способная девушка преображается на глазах, заядлый холостяк Хиггинс теряет голову, влюбляясь в свое творение.

— Сотворить чудо может только талантливый человек, влюбленный в то, что он создает, — считает режиссер-постановщик Алла Сигалова. — Я это очень хорошо понимаю. Это моя тема. Ты влюбляешься в того, кому отдал все свои силы, все свои знания и всю свою веру. Это понятная каждому и абсолютно бессмертная история. С гениальной музыкой.

Работа для артистов Театра Олега Табакова оказалась, судя по всему, настоящим испытанием — столько техник им пришлось освоить и навыков обрести. Но великолепные профессионалы справились со своей задачей блестяще. Это неудивительно: главные роли в этой веселой истории сыграли корифеи «Табакерки». В их числе — заразительный, многогранный Сергей Угрюмов, артист высочайшего нервного потенциала (Профессор Хиггинс), которому в равной степени удаются и комедийные и драматичные сцены. Роль его друга Полковника Пикеринга — утонченного и деликатного английского джентльмена — сыграл замечательный Виталий Егоров. Покорил всех, заразив всех свой страстью и пылким темпераментом брутальный Александр Фисенко (Альфред Дулиттл). А как же хороши примкнувшие к ним невероятно талантливые Яна Сексте (Миссис Пирс) и Ольга Красько (Миссис Хиггинс)! Сколько юмора и такта! Кажется, что для такой команды нет ничего невозможного — они и поют, как Карузо, и танцуют, вылетая за рампу, как Лиепа! Что касается исполнительницы главной роли Элизы, то на нее была приглашена молоденькая Дарья Антонюк, победительница телешоу «Голос» 2016 года. У этой актрисы большое будущее: она демонстрирует не только прекрасные вокальные данные, но и серьезные драматические способности.

Работа для артистов Театра Олега Табакова оказалась, судя по всему, настоящим испытанием Фото: пресс-служба Московского театра Олега Табакова

Настоящим украшением спектакля стали костюмы Валентина Юдашкина.

Любая модница могла бы позавидовать разнообразию белоснежных и элегантных черных нарядов, в которых дефилирует по сцене высшее лондонское общество, проводя время то на скачках, то на приемах. Но юмор и талант Юдашкина особым образом заискрились в коллекции нарядов для нищих — вот где фантазия кутюрье забила неиссякаемым ключом! Сколько любви и мастерства было вложено! Какие типажи!

Все в этом спектакле пропитано талантом, юмором и любовью. А зритель ведь такое всегда ценит и чувствует. И хочет вернуться снова. Браво, «Табакерка»!

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