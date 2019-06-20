Отделение Филарета от «новой церкви» Украины прокомментировали в РПЦ
Глава отдела Московского патриархата по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда назвал отделение Филарета от «новой церкви» Украины одним из признаков «умножения раскола» в стране.
Кроме того, он отметил, что это свидетельствует о провале попыток Константинопольского патриархата единолично руководить мировым православием.
С такой реакцией Легойда выступил в отношении «поместного собора», который возглавляет Филарет, 20 июня. По его результатам, была отменена ликвидация Киевского патриархата.
— Итогом движения по этому пути стало лишь умножение раскола, — приводит РИА Новости слова представителя РПЦ.
Кроме того, напомним, что собрание под руководством Филарета выступило с критикой томоса об автокефалии.
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