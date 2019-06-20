Как зарубежная пресса отреагировала на прямую линию с Владимиром Путиным

Семнадцатая по счету «Прямая линия с Владимиром Путиным» дала немало ответов на насущные вопросы, которые волновали жителей России, создав, впрочем, немало новых. На эту сторону и обратили внимание зарубежные средства массовой информации. «Вечерняя Москва» выбрала наиболее интересное из публикаций англоязычных СМИ.

Статья Bloomberg вышла с заголовком «Путин защищает статистику, пока обозленные русские заявляют о том, что их жизнь становится хуже». Авторы текста — Степан Кравченко и Андрей Бирюков — концентрируют внимание на том, что, несмотря на текущие проблемы с зарплатами и низким уровнем жизни, Владимир Путин настаивает на том, что жизнь обычных россиян становится лучше.

Они также отметили, что прямая линия прошла в чувствительный момент, когда Кремлю после серии уличных протестов пришлось пойти на серию уступок в такой сфере, как коррупция в полиции. Все вопросы были грамотно отрепетированы, дабы избежать прямой критики Путина и позволить ему упрекать официальных лиц государства в неспособности решать проблемы.

В тексте The Wall Street Journal автор тоже не преминул упомянуть о том, что прямая линия — это «тщательно поставленное событие», на котором Путин принимает вопросы от граждан по телефону, видеосвязи и Интернету.

Журналист издания не стал вдаваться в серьезную аналитику прошедшего мероприятия, упомянув только самые очевидные темы, интересующие западного читателя. Почти сразу было упомянуто о том, что снижение уровня жизни россиян значительно поспособствовало падению рейтинга российского президента, а «негативные настроения в стране грозят затмить два десятилетия нахождения у власти». Не были забыты и международные санкции, наложенные за «предполагаемые нарушения международного права типа разжигания конфликта на Украине и вмешательства в президентские выборы в США», которые тяжело ударили по российской экономике. Упомянут был и отказ Владимира Путина идти на сделку с США по поводу Сирии.

В то же время журналистов Independent волновала более актуальная повестка, а именно катастрофа малайзийского MH17, сбитого над Украиной в 2014 году. Во время вопроса о том, как он видит новые обвинения граждан России и выдачу международных ордеров на их арест, Владимир Путин «гневно отринул находки голландской комиссии, связывающие сбитый «Боинг» с Кремлем». Сотрудников издания заинтересовало, что этот комментарий был дан не «во время четырехчасового постановочного шоу, а сразу после него». Это, по мнению Independent, отражает нервозность по поводу того, как такие заявления будут выглядеть на национальном телевидении.

Журналисты издания ставят под вопрос и популярность прямой линии у населения, отмечая снижающееся с каждым годом количество зрителей и вопросов. Мероприятие не меняется уже с 2001 года, эксплуатируя тематику «хороший царь, плохие бояре» во время ответов на несколько десятков вопросов «от якобы случайных граждан страны».

Тем не менее было сказано, что Владимир Путин показал себя «заботливым и чутким лидером нации».

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