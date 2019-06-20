Маршруты автобусов в районе новых станций метро изменятся
С пятницы, 21 июня, изменятся маршруты автобусов в районе новых станций Сокольнической линии Московского метрополитена «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Так, автобусы № 272, 272к и 890к будут ехать до станции «Филатов луг» вместо «Саларьево». На маршрутах № 398, 433, 891 появится новая остановка на Калужском шоссе «Метро «Ольховая».
Автобус № 636 от остановки «Столбово» теперь будет следовать от микрорайона «Бунинские аллеи» до станции метро «Коммунарка». А автобус № 866 поедет в обоих направлениях через станции «Филатов луг» и «Прокшино».
Полный перечень всех изменений в районе новых станций метро опубликован на официальном сайте «Мосгортранса».
Напомним: новый участок Сокольнической линии открыли в четверг, 21 июня.
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