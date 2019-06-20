Движения ограничат на внутренней стороне 18-го километра МКАД
Изменение движения транспорта связано с проведением ремонтных работ на данном участке. Ограничения будут действовать до 30 августа.
Кроме того, в этом месяце изменения движения транспорта произойдут еще в двух округах столицы. Так, с 24 июня по 31 августа будут действовать ограничения в Западном административном округе, на участке дублера Рублевского шоссе, в районе Рублевского шоссе от дома № 91, корпус 4, до дома № 83, корпус 5. Ограничения вводятся из-за реконструкции газопровода.
Масштабное перекрытие движение произойдет в Центральном административном округе на улице Ильинке.
В период с 22 по 24 июня там будет запрещен проезд. Объехать перекрытия можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Для водителей разместят щиты с информацией. Ограничения будут действовать с 00:00 22 июня до 06:00 24 июня.
СПРАВКА
В рамках комплексного благоустройства на Ильинке выполнят работы по устройству кабельной канализации, прокладке сетей водостока и установке бордюрного камня, а также обновят газоны. Общая площадь составит 700 квадратных метров. Из-за насыщенности инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы Ильинки, а также стесненных условий на этом участке обеспечить безопасное движение автотранспорта и пешеходов в этот период без полного перекрытия невозможно.
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