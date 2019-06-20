Трамвайные пути у станции метро «Семеновская» отремонтируют
Капитальный ремонт ожидает трамвайные пути на оборотной петле около станции метро «Семеновская» в районе Соколиная гора. На участке длиной более семисот метров будет осуществлен капитальный ремонт трамвайных путей.
— Начиная с 2011 года в столице реализуется программа по обновлению трамвайного движения в столице. Программа включает в себя модернизацию подвижных составов, ремонт трамвайных путей, а также строительство новых линий. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта трамвайных путей на оборотной петле у станции метро «Семеновская», — сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы от имени председателя комитета Валерия Леонова.
Также в пресс-службе подчеркнули, что предстоит не только ремонт старых трамвайных дорог, но и укладка новых путей шпально-щебеночной конструкции, которые будут находиться на одном уровне с проезжей частью.
Помимо прочего, проект включает в себя обновление наружного освещения, установку систем обогрева, замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и старых горловин колодцев. Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва».
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