Нарушение гидроизоляции дамбы выявили на аварийном участке Канала им. Москвы
В ходе проводившихся регламентных работ по наполнению Канала им. Москвы в Тушино выявили нарушение гидроизоляции дамбы на аварийном участке.
Специалисты обнаружили повышенную фильтрацию на одном из участков. В настоящее время устраняются ее последствия и причины, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».
Авария на Канале им. Москвы произошла 10 января 2019 года. В результате фильтрации воды провалился грунт на площади 75 квадратных метров. После этого произошел разлив воды на дорожное полотно. Позже для установления причин и устранения последствий аварии на Канале им. Москвы создали межведомственную комиссию. По предварительной информации, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.
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