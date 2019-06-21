Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову надо спасать от алкоголизма

Певец Шура побывал в YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. В ходе беседы он заявил, что Марину Хлебникову нужно спасать от алкоголизма.

Певец рассказал, что алкоголь и наркотики погубили многих его коллег. Он вспомнил о смерти музыкантов Евгения Осина и Криса Кельми и добавил, что недавно видел фото певицы Марины Хлебниковой. Артист уверен, что ей нужна срочная помощь.

— Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит. Ребята, я думаю, что надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это очень страшное фото. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка, я думаю, — рассказал Шура.

Сам певец поделился, что тоже долгое время злоупотреблял спиртным и принимал наркотики. Позже у него обнаружили рак, тогда многие коллеги от него отвернулись. Шура сказал, что его поддержали только Лолита, Алла Пугачева и Дима Маликов, остальные, по его словам, только обрадовались, что избавились от конкурента.

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