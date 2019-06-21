Евросоюз готов отказаться признавать гражданство РФ жителей Донбасса
• 00:34 • 21 июня 2019
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Саммит Евросоюза проходит в Брюсселе
Фото: Официальный сайт Евросоюза
Европейский союз будет следить за ситуацией на востоке Украины и готов рассмотреть вопрос о непризнании выданных в Донбассе российских паспортов. Такое решение приняли по результатам проведенного саммита.
— Европейский совет готов в тесной координации с международными партнерами рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание российских паспортов, — говорится в заявлении проходящего в Брюсселе саммита, сообщает ТАСС.
Ранее 14 июня в Ростовской области выдали первые российские паспорта жителям Донбасса.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в апреле 2019 года.
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