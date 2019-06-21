Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в июле
Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги изменят в июле в связи с проведением путевых работ.
В июле на Ярославском направлении будут проходить путевые работы на перегонах Пушкино — Софрино и Софрино — Хотьково. Изменится время отправления и прибытия ряда поездов и режим остановок. Кроме того, сократят маршруты несколько рейсов на участках Софрино — Москва, Мытищи — Сергиев Посад, Мытищи — Москва, Сергиев Посад — Москва, Софрино — Красноармейск, Пушкино — Софрино, Пушкино — Сергиев Посад, Софрино — Сергиев Посад, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК».
Также несколько электричек временно выведут из расписания.
Компания попросила пассажиров внимательно планировать поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием электричек можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
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