Диетолог рассказала о пользе жирной еды для похудения
Диетолог назвала жиросодержащие продукты, которые помогут сбросить лишние килограммы.
Специалист в области диетологии Светлана Никитчук рассказала на своем Youtube-канале, что жирная еда благоприятно сказывается на пищеварении и позволяет держать под контролем гормональный баланс.
Пользу организму приносит масло МСТ. Оно относится к насыщенным жирным кислотам, улучшающим пищеварение. Также масло МСТ защищает сердце, улучшает настроение и имеет противовирусный эффект. Оно содержится в молодой говядине, кокосовом масле, молоке, сыре и некоторых йогуртах.
Диетолог отметила, что исключение жиров из рациона не помогает похудеть. Она заявила, что запас масла МСТ в организме следует пополнять правильно, тогда оно способствует избавлению от лишнего веса.
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