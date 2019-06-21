Собаки-терапевты помогут студентам снять стресс перед сессией
• 04:18 • 21 июня 2019
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На всех собак-участников мероприятия есть необходимая документация, подтверждающая здоровье животных
Фото: https://pixabay.com
Собаки-терапевты помогут студентам Высшей школы экономики снять стресс перед сессией.
В пятницу, 21 июня, в общежитие «Дубки» и на Хитровку привезут собак-терапевтов. Все желающие студенты «Вышки» смогут снять стресс перед сессией. Им будет предложено погладить, обнять собак, поиграть с ними, сфотографироваться и сделать поделки из шерсти, сообщает пресс-служба Высшей школы экономики.
Мероприятие проведут канистерапевты, члены Национальной ассоциации «Объединенные энималтерапевты» со своими питомцами разных пород.
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