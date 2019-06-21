Исследователи выяснили, что у людей растут рога из-за смартфонов
Ученые из Автралии заявили, что у людей на черепах растут рога из-за частого использования мобильных телефонов.
Исследователи установили, что у пользователей сотовыми телефонами на затылке развиваются рогообразные выступы. Это вызвано наклоном головы вперед и смещением нагрузки от позвоночника к мышцам головы. Из-за этого растут кости в сухожилиях и связках. В результате у людей прямо над шеей возникает небольшая выпуклость или рог.
Мобильные устройства искажают человеческие позвонки, так как пользователи вынуждены наклонять голову вперед, чтобы посмотреть на экран телефона.
Медики утверждают, что необычные образования могут быть признаком серьезной деформации осанки, из-за которой могут появиться хронические головные боли, сообщает NJ.com.
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