У пары восточносибирских рысей родились два котенка в Московском зоопарке
В Московском зоопарке у пары восточносибирских рысей родились два котенка. Посетители смогут их увидеть в «Кошачьем ряду».
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, первое потомство у рысей появилось в 2017 году. Семейство живет в мире и согласии. Котята все время проводят с матерью, которая постоянно следит за ними и переносит в разные помещения.
— В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное, — цитирует Светлану Акулову официальный сайт мэра Москвы.
Вес новорожденных составляет около 500 граммов. До 3,5 месяца они будут питаться материнским молоком, а затем начнут есть рубленое говяжье сердце, печень, птицу, яйца и специальные минеральные добавки, которые необходимы животным для полноценного и здорового развития.
Восточносибирская рысь занесена в Международную Красную книгу. Она обитает в лесных и горных районах Европы, Сибири, Центральной и отчасти Малой Азии.
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