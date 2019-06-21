Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч дополнительных рабочих мест
Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) позволит создать в Москве и Подмосковье свыше 30 тысяч дополнительных рабочих мест на транспортных предприятиях.
По словам руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, территории возле станций МЦД будут благоустраивать и развивать. К запуску первых двух диаметров понадобятся машинисты, кассиры и многие другие специалисты.
С платформ МЦД можно будет комфортно перейти на станции метро и Московского центрального кольца (МЦК). Участки МЦД-1 Одинцово — Лобня и МЦД-2 Нахабино — Подольск планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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