Минздрав назвал вид рака, от которого россияне умирают чаще всего
В Министерстве здравоохранения Российской Федерации привели статистку смертности от злокачественных опухолей в 2018 году.
По данным ведомства, наивысший показатель летальности зафиксирован при онкологическом заболевании поджелудочной железы — 39,9 процента. Соответствующий коэффициент при раке печени и внутрипеченочных протоков достиг 38,4 процента. При онкологии пищевода — 29,9 процента.
Показатель смертности при злокачественных новообразованиях в трахее, бронхах и легких составил 21,9 процента. При раке глотки — 17,3 процента.
Наиболее низкие коэффициенты выявлены при онкологическом заболевании кожи (кроме меланомы) — 0,4 процента, а также при раке щитовидной железы (0,6 процента), губы (один процент), тела матки (2,2 процента) и молочной железы (3 процента).
В общей сложности показатель смертности от онкологических заболеваний по стране достиг шести процентов.
Об этом пишет RT.
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