Ювелирный магазин ограбили в столичном районе Черемушки
• 08:37 • 21 июня 2019
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По данному факту возбудили уголовное дело
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Ювелирный магазин ограбили в столичном районе Черемушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
Инцидент произошел на улице Гарибальди, дом 23. Звонок в полицию поступил от продавца ювелирного магазина. Неизвестный похитил кольцо и скрылся.
Материальный ущерб составил около 680 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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