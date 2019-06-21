Царапина на носу оказалась признаком рака
Преподаватель йоги из Тулузы на юге Франции в течение нескольких месяцев жила с царапиной на носу, которая оказалась признаком злокачественной опухоли.
Француженка обнаружила повреждение на коже в 2018 году, но не придала ему значения. Тем не менее вскоре она обратилась к врачу, так как рана долгое время не заживала и время от время кровоточила. Специалист, заподозрив у пациентки инфекцию, выписал ей антибактериальный крем и отправил домой.
Пройдя обследование повторно, женщина узнала, что у нее базалиома — немеланомный рак кожи. После этого ее трижды прооперировали. В ходе одной из операций пришлось удалить кончик носа.
Медики предполагают, что причиной развития онкологии стало нерегулярное использование солнцезащитного крема, передает The Sun.
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