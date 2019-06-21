Пятница 21 июня , 10:06
Ясно + 27 °
Город
Прямая линия с президентом
Прямая линия с президентом
Южные горизонты
Новые Округа
Москва Центр
Пресса в образовании
Экономический форум в Петербурге
Московское долголетие
Конкурс «Московское качество»
Программа реновации жилья в Москве
Специальный репортаж
Адресная критика
Происшествия

Специалисты устранили повреждение на аварийном участке канала имени Москвы

Никита Камзин, Кирилл Николаев
• 08:49 • 21 июня 2019
Специалисты обнаружили повышенную фильтрацию на аварийном участке
0
doc75vvkdehw5lnhxxu4t2
Специалисты обнаружили повышенную фильтрацию на аварийном участке
Фото: Игорь Воеводин, «Вечерняя Москва»

Течь на аварийном участке канала имени Москвы устранена. Специалисты выясняют причины ее появления.

— Тоннель работает в штатном режиме. Открытие движения судов на данном участке канала имени Москвы отложено, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ФГБУ «Канал имени Москвы».

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили повышенную фильтрацию на аварийном участке. Это привело к нарушению гидроизоляции дамбы.

Читайте также: Спасатели вытащили из воды мужчину, который на спор прыгнул с моста

Теги:
Яндекс Дзен Яндекс Новости Google news Получать рассылку

Новости СМИ2

Торгово-административный пассаж ввели в эксплуатацию на севере столицы
10:3421 июня 2019
Город
Сергей Собянин посоветовал москвичам перенести жару в «комнатах прохлады»
10:2421 июня 2019
Город
Москвичи смогут исправлять ошибки в оплате стоянки через приложение
10:2021 июня 2019
Транспорт
Москвичи смогут узнать больше о работе скорой помощи на лекции в «Зарядье»
10:1121 июня 2019
Здоровье
Более 90 тысяч человек посетили павильон МЦД с момента его открытия
10:0921 июня 2019
Транспорт
Российских туристов предупредили об опасности поездок в Грузию из-за протестов
10:0121 июня 2019
Внешняя политика
Евгений Тишковец: Вечером 21 июня возможны кратковременные дожди и грозы
09:5421 июня 2019
Город
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае
09:4921 июня 2019
Происшествия
Более 5 тысяч элементов навигации обновили в метро к открытию новых станций
09:3821 июня 2019
Город
Милонов назвал роллы в суши-барах России «оскорблением чувств японцев»
09:3121 июня 2019
Общество
Досмотр на таможне ускорят с помощью искусственного интеллекта
09:3121 июня 2019
Технологии
Мужчина с подругой ограбили квартиру в Замоскворечье
09:2021 июня 2019
Происшествия
Первый столичный форум «Мой район» пройдет в Гостином дворе
08:5621 июня 2019
Город
Социологи выяснили, сколько женщин ходят на свидания ради бесплатного ужина
08:4921 июня 2019
Общество
Специалисты устранили повреждение на аварийном участке канала имени Москвы
08:4921 июня 2019
Происшествия
Ювелирный магазин ограбили в столичном районе Черемушки
08:3721 июня 2019
Происшествия
Атмосферу XIX века воссоздадут на фестивале «Дачное Царицыно»
08:2521 июня 2019
Город
Минздрав назвал вид рака, от которого россияне умирают чаще всего
08:2121 июня 2019
Общество
Секретные образцы вооружения представят на форуме «Армия-2019»
08:2121 июня 2019
Армия
Территорию возле станции метро «Коммунарка» благоустроили
08:0221 июня 2019
Город
«Роскачество» назвало худшие приложения по доставке еды на дом
08:0221 июня 2019
Товары
Запуск МЦД позволит создать более 30 тысяч дополнительных рабочих мест
07:4821 июня 2019
Город
У пары восточносибирских рысей родились два котенка в Московском зоопарке
07:3421 июня 2019
Животные
Движение на западе Москвы ограничат из-за реконструкции Филевской линии метро
07:1921 июня 2019
Город
Эксперты рассказали, о чем спорят семейные пары в отпуске чаще всего
07:0521 июня 2019
Общество
Усиление жары пообещали москвичам в пятницу
06:3721 июня 2019
Город
Депутат заявил, что команда Зеленского готовится к встрече с Путиным
05:4221 июня 2019
В мире
Собаки-терапевты помогут студентам снять стресс перед сессией
04:1821 июня 2019
Животные
Ученые назвали основную причину развития деменции
04:0321 июня 2019
Здоровье
В правительстве предложили запретить травмировать цирковых животных
03:3921 июня 2019
Животные
Диетолог рассказала о пользе жирной еды для похудения
02:5421 июня 2019
Здоровье
Россияне смогут заключить брак и подать заявление в полицию через МФЦ
02:2121 июня 2019
Общество
Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится в июле
02:0621 июня 2019
Город
Медики рассказали, как определить рак легких по ногтям и пальцам
01:4321 июня 2019
Здоровье
Эксперты назвали города с самыми дорогими выпускными платьями
00:5821 июня 2019
Общество
Евросоюз готов отказаться признавать гражданство РФ жителей Донбасса
00:3421 июня 2019
В мире
Нарушение гидроизоляции дамбы выявили на аварийном участке канала им. Москвы
23:3820 июня 2019
Происшествия
Маршруты автобусов в районе новых станций метро изменятся
22:4520 июня 2019
Город
Первый Молодежный предпринимательский форум пройдет в Москве
22:3820 июня 2019
Город
Первая тысяча выпускников столицы попала на главный праздник в парк Горького
22:2620 июня 2019
Город
Расписание ряда электричек Ярославского направления изменится 22–23 июня
22:1920 июня 2019
Транспорт
Отделение Филарета от «новой церкви» Украины прокомментировали в РПЦ
22:0920 июня 2019
Религия
Турист из России умер в Таиланде от алкогольной интоксикации
21:5120 июня 2019
Происшествия
Сергей Собянин назначил заместителя руководителя Департамента капремонта
21:3620 июня 2019
Город
Стало известно, какую пенсию будет получать хоккеист Александр Овечкин
21:0720 июня 2019
Спорт
Сергей Собянин поздравил с днем рождения Николая Дроздова
21:0720 июня 2019
Общество
Редкие образцы техники времен войны впервые покажут в парке «Патриот»
21:0120 июня 2019
Город
Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы
20:4820 июня 2019
Город
Горожан пригласили на Московский еврейский кинофестиваль
20:4320 июня 2019
Кино
Делегация РФ в Грузии покинула страну после скандала
20:3920 июня 2019
В мире
Госдума объяснила отсутствие прямых линий в других странах
20:1820 июня 2019
Общество
Эксперт рассказал о проблемах возможной интеграции России и Белоруссии
20:0620 июня 2019
Внешняя политика
Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев
20:0420 июня 2019
Город
Парковки возле новых станций красной ветки метро будут бесплатными до октября
19:5020 июня 2019
Город
Зеленский продемонстрировал «прикол» в кабинете президента
19:4720 июня 2019
В мире
Санитарный вертолет эвакуировал в столичную больницу пострадавшего в ДТП
19:3720 июня 2019
Происшествия
Опубликовано видео аварии с участием 11 машин в Подмосковье
19:2920 июня 2019
Происшествия
Политолог объяснил, как заставить чиновников реализовывать нацпроекты
19:2020 июня 2019
Внутренняя политика
Московский «Локомотив» не стал продлевать контракт с Дмитрием Тарасовым
19:1720 июня 2019
Спорт
Депздрав рассказал, от чего могла умереть маленькая девочка в Москве
19:0920 июня 2019
Дети
Выпускниками в этом году стали 55 тысяч московских школьников
19:0220 июня 2019
Город
Вячеслав Володин: Совет Госдумы проанализирует поручения президента по итогам прямой линии
19:0220 июня 2019
Внутренняя политика
Транспортное обслуживание «Армии-2019» обеспечат 700 автобусов «Мострансавто»
18:4220 июня 2019
Общество
Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным
18:3620 июня 2019
В мире
Политолог назвал главную неожиданность прямой линии с Владимиром Путиным
18:3320 июня 2019
Внутренняя политика
Крытая велопарковка появилась у станции метро «Филатов луг»
18:1920 июня 2019
Город
Экс-главу отдела по борьбе с наркотиками задержали за подброс амфетамина
18:1320 июня 2019
Общество
Депутат предложил бесплатно выдавать лекарства по рецепту врача поликлиники
18:0920 июня 2019
Здоровье
Сергей Собянин поручил проработать вопрос создания футбольных полей
18:0320 июня 2019
Город
Иран прокомментировал ситуацию со сбитым американским беспилотником
18:0320 июня 2019
В мире
Шестилетний мальчик рассказал Собянину, что получил на день рождения новые станции метро
18:0220 июня 2019
Город
Георгий Бовт прокомментировал главные проблемы, поднятые на прямой линии Владимира Путина
18:0020 июня 2019
Внутренняя политика
Зеленский рассказал, когда Украина перестанет быть бедной страной
17:4820 июня 2019
В мире
Рекордное число школьников посетит выпускные вечера в Москве
17:4720 июня 2019
Город
Закрытые станции Филевской линии временно заменят бесплатными автобусами
17:4720 июня 2019
Транспорт
Спасатели вытащили из воды мужчину, который на спор прыгнул с моста
17:4020 июня 2019
Происшествия
Москву предложили объединить с Петербургом и Минском высокоскоростными магистралями
17:1420 июня 2019
Транспорт
Киевский патриархат восстановили на Украине
17:1320 июня 2019
В мире
Ученые обнаружили червей, которые едят камни
17:0020 июня 2019
Наука
Обвиняемый в хищении бизнесмен призвал православных молиться за его освобождение
16:5120 июня 2019
Общество
Архитекторов Рижского грузового двора выберут на конкурсе
16:4320 июня 2019
Город
Владимир Путин ответил на 81 вопрос в ходе прямой линии
16:4320 июня 2019
Общество
Более 10 тысяч нарушений выявили в Москве после проверки такси
16:4220 июня 2019
Город
Историк: В музее коллекционеров Щукиных будет что посмотреть
16:4020 июня 2019
Культура
Владимир Путин: Я хотел бы отдохнуть и поездить по стране неузнанным
16:3320 июня 2019
Внутренняя политика
Производителей конфет «Коркунов» обвинили в некорректной рекламе
16:2920 июня 2019
Товары
Владимир Зеленский поддержал масштабную приватизацию на Украине
16:2820 июня 2019
В мире
Нежилое помещение вблизи станции метро «Бауманская» выставлено на торги
16:2620 июня 2019
Недвижимость
Владимир Путин заявил, что ему не надоело быть президентом
16:2020 июня 2019
Общество
Пожарные усилили контроль за лесами и парками из-за жары
16:1620 июня 2019
Дети
Путин оценил вероятность назначения Павла Грудинина премьер-министром
16:1520 июня 2019
Внутренняя политика
Лучшего повара выбрали в Москве
16:1520 июня 2019
Город
Евросоюз продлил антироссийские санкции по Крыму на один год
16:1020 июня 2019
Внешняя политика
Российский банкир Владимир Коган скончался
16:0920 июня 2019
Происшествия
Мужчину задержали за изнасилование девушки в кафе
16:0420 июня 2019
Происшествия
Владимир Путин рассказал, сколько времени провел в воздушных перелетах
15:5520 июня 2019
Общество
Примерно 80 тысяч человек оштрафовали за нарушения в метро и наземном транспорте с мая
15:5120 июня 2019
Происшествия
Путин: Россия — единственная держава, которая сокращает военные расходы
15:4620 июня 2019
Армия
Сергей Собянин назначил нового замглавы Мосгорнаследия
15:4620 июня 2019
Город
Реставраторы спасли барельефы на доме в Сверчковом переулке
15:4520 июня 2019
Город
Следователи ведут проверку по делу ребенка, выпавшего из окна в Химках
15:3420 июня 2019
Происшествия
Станции нескольких линий метро разгрузятся после открытия нескольких платформ в ТиНАО
15:3320 июня 2019
Город
Президент России оценил возможность возвращения к Советскому Союзу
15:2520 июня 2019
Внутренняя политика
Владимир Путин назвал цель закона об изолированном Интернете
15:1720 июня 2019
Общество
Количество поездов на Сокольнической линии метро вырастет вдвое с открытием новых станций
15:1320 июня 2019
Город
Сергей Собянин назначил замглавы Департамента транспорта столицы
15:0820 июня 2019
Город
Владимир Путин оценил идею ввести уголовную ответственность за фейки
15:0720 июня 2019
Общество
Ученые из США нашли новый способ лечения артрита
15:0520 июня 2019
Здоровье
Владимир Путин: Критика власти должна быть свободной
15:0020 июня 2019
Общество
Президент рассказал, как реагирует на невыполнение поручений
14:3020 июня 2019
Общество
Панды в Московском зоопарке встретятся через несколько лет
14:2920 июня 2019
Животные
Устройство для быстрого заживления ран разработали российские ученые
14:2620 июня 2019
Наука
Новые станции красной ветки разгрузят Киевское шоссе на 8 процентов
14:2220 июня 2019
Город
Владимир Путин ответил на вопрос о миллиардах полковника Захарченко
14:1620 июня 2019
Общество
Путин объяснил, почему нельзя уравнять зарплаты министра и рядового сотрудника
14:0020 июня 2019
Общество
Более 200 домов отремонтируют на востоке Москвы по программе капремонта
13:5920 июня 2019
Недвижимость
Трамвайные пути у станции метро «Семеновская» отремонтируют
13:5820 июня 2019
Город
Новая система сбора мусора в Москве позволит сократить объемы отходов
13:5520 июня 2019
Город
Иностранные хакеры атаковали кол-центр прямой линии с Путиным
13:5520 июня 2019
Общество
Путин о желании помириться с Западом: Россия ни с кем не ругалась
13:4920 июня 2019
Внешняя политика
Загрузить еще

Как урегулировать количество питомцев в городских квартир...

18 июня 13:04
Эфиры Вечерка-ТВ

Как обеспечить безопасность имущества во время отпуска...

Наивный покупатель. Уловки столичных торговцев экопродукт...

Что работодатель получает, экономя на зарплате сотруднико...

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Ересь или исповеднический крест

Ирина Алкснис

Прямая линия: Россия меняется на глазах ...

Никита Миронов

К чему приведут несправедливые тарифы...

Михаил Бударагин

Прямая линия. Три главных вывода

Юрий Козлов

За колючей проволокой на службе собственной мечты...

Михаил Виноградов

Революция сожрала Тымчука

Оксана Крученко

Мода на брак возвращается

Екатерина Рощина

Сестры Хачатурян. Убить, чтобы выжить...

Все мнения

Самые обсуждаемые материалы

Все комментарии
Created with Sketch. ОТПРАВИТЬ CTRL+ENTER