Более 90 тысяч человек посетили павильон МЦД с момента его открытия
Более 90 тысяч человек посетили Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) со дня его открытия. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Для посетителей провели свыше 200 групповых и индивидуальных экскурсий. За полгода было организовано свыше 40 мероприятий. Площадка МЦД стала местом проведения культурных программ. На постоянной основе проходит проект «Музыка в метро». Главным выставочным показом павильона является полноразмерный макет поезда «Иволга».
— За полгода здесь побывали представители Франции, Англии, США, Армении, Казахстана, Украины, Испании, Италии, Великобритании, Китая, Индии, – рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.
Павильон МЦД находится на площади у Киевского вокзала. Он работает с 9:00 до 21:00.
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