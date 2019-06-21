Изменились требования к размещению детских садов в жилых домах
Правительство России внесло изменения в требования к размещению детских садов в жилых домах.
В тексте постановления отмечается, что использование первых этажей домов для размещения детсадов иногда является единственным вариантом решения проблемы доступности дошкольного образования. Тем не менее этот вариант ограничивается условиями проектной документации. В первую очередь это касается старых жилых домов.
Нововведением предусматривается сохранение требования об использовании проектной документации только в случае строительства новых зданий детсадов.
Это позволит улучшить возможности регионов создавать места для детей до трех лет. В частности, планируется, что изменение будет способствовать достижению к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей вышеуказанной возрастной категории.
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