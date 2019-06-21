Три детских сада и три школы планируют построить в ЖК «Царицыно»

Три детсада и столько же общеобразовательных школ смогут получить жители ЖК «Царицыно», сообщили в пресс-службе комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Город полностью обеспечит жителей ЖК «Царицыно» необходимой социальной инфраструктурой: здесь будут функционировать три детских сада и три общеобразовательные школы. Затраты на строительство двух детсадов и двух школ включат в Адресную инвестиционную программу города Москвы. Мы примем все необходимые меры, чтобы максимально ускорить процесс строительства дошкольных и школьных учреждений, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Строительство жилого комплекса началось еще в 2006 году на средства покупателей по договорам долевого участия, но до сих пор не завершено. На данный момент работы по достройке жилых корпусов полностью профинансированы. По корпусам первой очереди в конце июля текущего года планируется подать документы на проведение итоговой проверки.

Согласно «Дорожной карте», вторая очередь жилого корпуса будет достроена в 2021 году. При этом, по словам Хуснуллина, сроки завершения строительства будут максимально ускорены.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что для строительства корпусов второй очереди были привлечены девять башенных кранов, шесть из которых начнут работу уже в конце июня.

В комитете также отметили, что ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о завершении строительства ЖК «Царицыно» за счет бюджетных средств с помощью передачи объекта после банкротства новому застройщику. Им стало АО «Мосотделстрой № 1», сообщает агентство «Москва».

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